إصابة 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على قضاء مرجعيون جنوب لبنان

بيروت-سانا

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح اليوم الخميس، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على قضاء مرجعيون جنوب لبنان، في وقت تواصل فيه مسيّرات الاحتلال استهداف طرق ومناطق عدة في الجنوب، رغم الإعلان عن وقف جديد لإطلاق النار.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم سيارة على طريق زفتا – مفرق النميرية في قضاء مرجعيون، ما أدى إلى إصابة عائلة من ثلاثة أشخاص.

كما استهدفت مسيّرات إسرائيلية طريق كفر رمان – حبوش مفرق النجدة ودوار بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، وبلدة بستيات في قضاء صور، فيما حلق الطيران المسيّر الإسرائيلي فوق الطريق الساحلي في منطقة صور، وفوق بيروت والضواحي.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت صباح اليوم، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، عقب مباحثات بين ممثلين عن الجانبين خلال اليومين الماضيين.

وبلغ عدد ضحايا الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على ‏لبنان منذ الثاني من آذار الماضي 3516 قتيلاً‎ و‎ 10674جريحاً، وفق إحصائية وزارة الصحة اللبنانية أمس.