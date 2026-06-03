واشنطن تدرس فرض رسوم جمركية على 60 دولة بسبب العمل القسري

واشنطن-سانا

أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها تتجه إلى إعادة فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 12.5 بالمئة على واردات من 60 دولة، من بينها الاتحاد الأوروبي وكندا والصين، على خلفية ما وصفته بـ”العمل القسري”.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، برئاسة جاميسون جرير، قدم هذه المقترحات ضمن تقرير تضمن نتائج تحقيق أُجري مع 60 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة بشأن ما اعتبره إخفاقاً في تطبيق القوانين الخاصة بحظر السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

وقال جرير: إن عدداً من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لم يتخذوا إجراءات كافية لمعالجة واردات السلع المصنوعة بالسخرة، معتبراً أن ذلك يضع العمال الأمريكيين في مواجهة منافسة غير متكافئة على المستوى العالمي.

وبحسب المقترحات، ستكون الرسوم الجمركية الجديدة أقل من تلك التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، لكنها تتجاوز التعرفة العالمية المؤقتة البالغة 10 بالمئة التي تطبقها الولايات المتحدة حالياً على الواردات.