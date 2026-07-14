البرلمان العربي: الاعتداءات على السعودية تصعيد خطير يقوض أمن واستقرار المنطقة

photo 2026 07 14 12 16 18 البرلمان العربي: الاعتداءات على السعودية تصعيد خطير يقوض أمن واستقرار المنطقة

القاهرة-سانا

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيداً خطيراً من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي بيان نشره البرلمان على موقعه اليوم الثلاثاء، أكد اليماحي التضامن الكامل والوقوف التام إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها، وصون سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيراً إلى أن أمنها يُعد ركيزة أساسية وجزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي مساس بأمنها يعد مساساً بأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وشدد اليماحي على أن استمرار مثل هذه الاعتداءات السافرة يشكل تحدياً خطيراً للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتقويضاً للمساعي الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، بما يفرض على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكانت السعودية أعلنت أمس الإثنين أن دفاعاتها الجوية ‏اعترضت صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب البلاد.‏

القضاء البوليفي يلغي حكم السجن بحق الرئيسة السابقة جانين أنييز
الكويت: تصريحات هاكابي تقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
المنظمة البحرية الدولية: سفن تعبر مضيق هرمز بموجب خطة أممية
القوات الروسية تسقط 69 مسيرة أوكرانية
قطر والاتحاد الأوروبي يطلقان مفاوضات اتفاق الشراكة الاستراتيجية بينهما
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك