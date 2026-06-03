اليابان توافق على ميزانية إضافية بقيمة 19 مليار دولار لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط

طوكيو-سانا

وافقت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء على ميزانية إضافية بقيمة 19 مليار دولار، لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيراتها على أسواق الطاقة والسلع.

ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا قوله في مؤتمر صحفي: إن مجلس الوزراء خصص 3.1135 تريليون ين “19 مليار دولار” لهذه الميزانية”، مضيفاً: إنه “في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في الشرق الأوسط، وضعنا هذه الميزانية بهدف تقليل المخاطر إلى أدنى حد”.

وأشار إلى أن الحكومة ستراقب عن كثب اتجاهات الأسعار المستقبلية “حتى لا تتأثر الحياة اليومية للمواطنين والنشاط الاقتصادي”.

وكانت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي صرحت الشهر الماضي أن الميزانية الإضافية ستستخدم لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والغاز، موضحة أن الحكومة تتوقع تأمين إمدادات نفط مستقرة حتى الربيع المقبل.