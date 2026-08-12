الزيدي وكوبر يؤكدان الاتفاق الكامل على إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق

بغداد-سانا

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، الاتفاق الكامل والنهائي على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان نشره على منصة “إكس” اليوم الأربعاء: إن الزيدي أكد خلال استقباله كوبر في بغداد الالتزام بالموعد المحدد في 30 أيلول المقبل لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف واستكمال مغادرة قواته، مشيراً إلى أن “العراق سيكون اعتباراً من الأول من تشرين الأول خالياً من أي وجود عسكري أجنبي”.



وشدد الزيدي على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وفقاً للقانون، مؤكداً أن ذلك يعزز سيادة الدولة وسلطة القانون، ويمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن والاستقرار والانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية والازدهار.



وأكد الجانبان أن العلاقات العراقية الأمريكية ستنتقل بعد انتهاء المهمة العسكرية للتحالف إلى التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة للبلدين.



وكانت واشنطن وبغداد أعلنتا في أيلول عام 2024، التوصل إلى اتفاق على خطة من مرحلتين لإنهاء مهام التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش”، حيث يمتد تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة حتى أيلول 2026.