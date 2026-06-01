مصرع خمسة أشخاص في انفجار داخل مصنع لإنتاج الأسلحة في كوريا الجنوبية

سيئول-سانا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم اليوم الإثنين جراء انفجارٍ داخل معمل لصناعة الأسلحة في مدينة دايجون وسط كوريا الجنوبية، على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب العاصمة سيئول.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في مقاطعة يوسونغ حيث وقع الحادث قوله: إن “سبعة عمال كانوا داخل المصنع، الذي تملكه مجموعة “هانهوا إيروسبيس” عندما وقع انفجار مجهول لم تعرف أسبابه بعد”، مضيفاً: “إن خمسة من العمال لقوا حتفهم، فيما تمكن اثنان من الفرار، إلا أن أحدهما مصاب بحروق في معظم أنحاء جسده وهو في حال حرجة”.

وأفاد جهاز الإطفاء بأن التحقيق متواصل لمعرفة أسباب الحريق وتوضيح ملابساته.

وتُعَدّ “هانهوا إيروسبيس” من أهم الشركات الكورية الجنوبية في القطاع الدفاعي، وهي متخصصة في إنتاج الأسلحة الموجّهة، وأنظمة المدفعية، والمكوّنات الفضائية والجوية.

ويتركز عمل موقع الشركة في دايجون على البحث والتطوير في مجالات الأسلحة المتطورة تكنولوجيا، وأنظمة الصواريخ الحربية، ومحركات الصواريخ الفضائية العاملة الوقود الصلب.