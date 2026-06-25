ترامب: زلزالا فنزويلا خلّفا عدداً مروعاً من الوفيات والولايات المتحدة مستعدة للمساعدة

واشنطن-سانا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا كانا هائلين وتسببا في “عدد مروع من الوفيات”، من دون أن يورد أرقاماً رسمية بشأن عدد الضحايا.
وأضاف ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال”: إن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته إلى جميع الوكالات الحكومية بالاستعداد للتحرك السريع عند الحاجة.
وأعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة تعمل على حشد مساعدات لفنزويلا.
وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أعلنت حالة الطوارئ في البلاد عقب زلزالين قويين وعدد من الهزات الارتدادية التي ضربت العاصمة كراكاس ومناطق أخرى مساء أمس الأربعاء، متسببة بأضرار كبيرة في المباني والبنى التحتية، بما في ذلك مطار سيمون بوليفار الدولي في مايكيتيا.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقع الزلزال الأول بقوة 7,2 درجات في الساعة 18,04 (22,04 بتوقيت غرينتش) على عمق 21,9 كلم، على مسافة حوالى 200 كلم من كراكاس، وتلاه بعد 39 ثانية زلزال ثان بقوة 7,5 درجات وعمق 10 كلم على مسافة 45 كلم، أعقبته حوالى عشرين هزة ارتدادية.