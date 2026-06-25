ترامب: زلزالا فنزويلا خلّفا عدداً مروعاً من الوفيات والولايات المتحدة مستعدة للمساعدة

واشنطن-سانا‏

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا كانا هائلين وتسببا ‌‏في “عدد مروع من الوفيات”، من دون أن يورد أرقاماً رسمية بشأن عدد الضحايا.‏

وأضاف ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال”: إن الولايات المتحدة على أهبة ‌‏الاستعداد لتقديم المساعدة، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته إلى جميع الوكالات الحكومية ‌‏بالاستعداد للتحرك السريع عند الحاجة.‏

وأعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو في وقت سابق اليوم أن الولايات ‌‏‌‏المتحدة تعمل على حشد مساعدات لفنزويلا.‏

وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أعلنت حالة الطوارئ في البلاد عقب ‌‏زلزالين قويين وعدد من الهزات الارتدادية التي ضربت العاصمة كراكاس ومناطق أخرى ‌‏مساء أمس الأربعاء، متسببة بأضرار كبيرة في المباني والبنى التحتية، بما في ذلك مطار ‌‏سيمون بوليفار الدولي في مايكيتيا.‏

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقع الزلزال الأول بقوة 7,2 درجات في الساعة ‌‏‌‏18,04 (22,04 بتوقيت غرينتش) على عمق 21,9 كلم، على مسافة حوالى 200 كلم ‌‏من كراكاس، وتلاه بعد 39 ثانية زلزال ثان بقوة 7,5 درجات وعمق 10 كلم على مسافة ‌‏‌‏45 كلم، أعقبته حوالى عشرين هزة ارتدادية.‏