تحت غطاء المناورات السياسية.. إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا يصطدم بمطرقة التصعيد الميداني

عواصم-سانا

تدخل الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة تتداخل فيها التغيرات الميدانية المتسارعة مع الحراك الدبلوماسي المكثف، فبينما تقود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوط اتصال متقدمة بين موسكو وكييف، تشتعل الجبهات بأسلوب عسكري يقود المعركة إلى عمق الأراضي الروسية، مسببة أزمة لوجستية غير مسبوقة لموسكو.

وبين تصعيد عسكري متسارع، ومساع دبلوماسية متعثرة، تسعى دول شمال أوروبا والبلطيق إلى تعزيز أمنها في مواجهة حرب تتجاوز حدودها وتلقي بظلالها على أمن القارة الأوروبية كلها.

موسكو تتهم قادة أوروبا بعرقلة مساعي السلام

شهدت العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس اجتماعاً ضم نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين مع سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في حادثة نادرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لبحث مساعي التهدئة بين موسكو وكييف.

وبينما وصف السفير الفرنسي النقاش الذي دار خلال اللقاء بـ “الجيد”، اتهمت موسكو الدول المشاركة بالسعي إلى “مواصلة الحرب ضد روسيا نيابة عن دول أوروبا وعلى حسابها”، مضيفة: إنها أبلغت السفراء بالسياسات “الهدّامة” التي تنتهجها بلدانهم تجاه أوكرانيا.

ورأت موسكو أن مشاركة أوروبا في المفاوضات بشأن أوكرانيا كجزء من وفد مشترك من الغرب وكييف ضد روسيا، تعرقل تهيئة الظروف لإجراء مفاوضات بشأن سلام دائم.

كما أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قادة الدول المشاركة في المحادثات يطرحون شروطاً غير مقبولة لموسكو لتسوية الصراع الأوكراني، إذ تتمسك موسكو بـ “حياد كييف” وعدم انضمامها إلى التكتلات العسكرية الغربية، وهو أمر ترفضه أوكرانيا باعتباره مساساً بسيادتها، وتدخلاً غير مقبول في شؤونها الداخلية.

دعوة زيلينسكي إلى محادثات مباشرة مع روسيا.. أوربا تدعم وموسكو ترفض

قبل أيام استضافت لندن قمة رباعية ضمت كلاً من زيلينسكي والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني بحضور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعماً لدعوة كييف إلى إجراء محادثات مباشرة مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

بالتوازي أجرى الرئيس الأوكراني مباحثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومستشاره غير الرسمي جاريد كوشنر، بهدف وضع الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب مع التأكيد على وجوب انخراط أوروبا في هذا المسار، مشيراً إلى أن واشنطن تبدي استعداداً تاماً للمشاركة في المسارات الدبلوماسية المقبلة، وهو ما قوبل برفض الجانب الروسي الذي يفضل إجراء محادثات مباشرة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون إشراك الدول الأوروبية في مفاوضات إنهاء النزاع.

تصعيد ميداني يقوض المسار الدبلوماسي

ميدانياً تشهد الحرب تطورات متسارعة خلافاً للمسار الدبلوماسي المتعثر، حيث أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس أن قصفاً ليلياً استهدف محطة زاباروجيا النووية أدى إلى انقطاع الكهرباء، دون رصد أي تسرب إشعاعي.

وكان الرئيس الأوكراني أعلن أمس الأربعاء، أن بلاده استهدفت منشأة عسكرية روسية تبعد مئات الكيلومترات إلى الشرق من موسكو خلال ساعات الليل بصواريخ من طراز إف بي-5 فلامينغو أوكرانية الصنع، وهو أمر أقرت به روسيا معلنة أيضاً اعتراضها مئات المسيّرات الأوكرانية في مناطق متفرقة من البلاد.

واستهدفت أوكرانيا مصفاة للنفط في منطقة سامارا في روسيا، وناقلة روسية في البحر الأسود، وفق ما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

وكثف الطرفان الهجمات المتبادلة بينهما في الأسابيع الأخيرة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين الجانبين.

مخاوف أوروبية من اتساع رقعة الحرب

احتضنت العاصمة الإستونية تالين قبل يومين قمة شارك فيها قادة كل من الدنمارك وإستونيا وليتوانيا وفنلندا وآيسلندا ولاتفيا والنرويج والسويد، بحضور الرئيس الأوكراني، وفرضت الحرب الروسية الأوكرانية نفسها على جدول القمة مدفوعة بالمخاوف الأمنية المتزايدة للمجتمعين.

وخلال القمة، بحث القادة دعم أوكرانيا في مواجهة ما يعتبرونها تهديدات روسية، كما بحثوا تعزيز الأمن الأوروبي وتوسيع التعاون الدفاعي، في ظل تكرار حوادث اختراق المجال الجوي لبعض دول المنطقة بسبب الحرب.

وكان آخر هذه الاختراقات الإثنين الماضي، حيث أسقطت مقاتلة فرنسية طائرة مسيّرة في المجال الجوي للاتفيا، إضافة إلى سقوط أخرى في مولدوفا، وهما حدثان يعكسان مخاوف الحلف الأطلسي من وصول الحرب إلى حدوده.

اتهام أوكراني وتهديد روسي

بدوره اتهم زيلينسكي روسيا بتغيير مسار المسيّرات الأوكرانية إلى دول أخرى عبر أنظمة الحرب الإلكترونية، داعياً لمواصلة الضغط على روسيا، ومؤكداً أن تحقيق السلام “يتطلب دوراً أوروبياً أقوى”.



بالتوازي أفادت وكالة إنترفاكس الروسية بأن بحرية موسكو أجرت مناورات عسكرية منتصف الأسبوع الجاري في بحر البلطيق، وتدربت خلالها على إطلاق صواريخ وهجمات بحرية.

وترافقت هذه المناورات مع أخرى تجريها الولايات المتحدة والناتو في المنطقة، ومع تهديدات روسية متزايدة باستخدام كل الوسائل لضمان أمنها، بما فيها الأسلحة النووية التي قال نائب وزير الخارجية الروسي، إن بلاده وبيلاروسيا تحافظان على جاهزية دائمة وتجريان تدريبات مشتركة لاختبارها.

وبين تعثر السياسة وتصاعد الأعمال العسكرية تدخل الحرب الروسية الأوكرانية حالة من التعقيدات لا تتوقف عند حدود البلدين، بل تمتد لتضع القارة الأوروبية في عمق أطول صراع تشهده القارة في القرن الحادي والعشرين، ليتحول خلط الأوراق إلى تحد يضع القوى الكبرى أمام مرحلة مفصلية.