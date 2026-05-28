كندا تدعو إلى شراكة اقتصادية جديدة مع الولايات المتحدة

نيويورك-سانا

دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الخميس إلى إقامة شراكة جديدة مع الولايات المتحدة، بهدف تعزيز التنسيق المشترك ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.



ونقلت وكالة رويترز عن كارني قوله في كلمة ألقاها في نيويورك: “إنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم انقساماً مع قيام واشنطن بإعادة صياغة علاقاتها التجارية، فإن العمل عن كثب بين كندا والولايات المتحدة في قطاعات حيوية محددة، منها الألمنيوم والسيارات والمعادن الأساسية، من شأنه أن يدعم اقتصاد كلا البلدين”.



وأشار كارني إلى أنه على الرغم من الخلافات التجارية المستمرة التي دارت بين الجانبين خلال السنوات السابقة، فإن البلدين عملا دائماً على حلها، معتبراً أن وجود كندا قوية اقتصادياً سيسهم في دعم القوة الاقتصادية الأمريكية.



وتأتي دعوة رئيس الوزراء الكندي في وقت تعهدت فيه أوتاوا بمضاعفة الصادرات الكندية نحو أسواق بديلة أخرى خلال العقد المقبل، عبر توقيع أكثر من 20 اتفاقية اقتصادية وأمنية خلال العام الماضي.