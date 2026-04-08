ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران نصر كامل للولايات المتحدة

واشنطن-سانا

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت “نصراً كاملاً وشاملاً”، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية قصيرة اليوم الأربعاء مع وكالة فرانس برس، بعد وقت قصير على إعلان الهدنة: “إنه نصر كامل وشامل 100 في المئة، ليس هناك أدنى شك في ذلك”، دون أن يوضح إذا ما كانت الإدارة الأمريكية ستتخلى عن تهديداتها السابقة باستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية الإيرانية في حال انهيار الاتفاق.

وحول مصير اليورانيوم المخصب الإيراني، قال ترامب: إنه “سيجري التعامل مع هذا الملف على أكمل وجه”، معتبراً أنّ ذلك كان شرطاً أساسياً لقبوله بالتهدئة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى دور محتمل للصين في دفع إيران لمسار المفاوضات للتوصل للتهدئة، حيث من المقرر أن يزور بكين في أيار القادم للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكان ترامب أعلن، في وقت سابق اليوم، تعليق الهجمات العسكرية ضد إيران مدة أسبوعين، شرط أن تعيد فتح مضيق هرمز بالكامل وأن تضمن أمن الملاحة فيه، مؤكداً قرب التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة.