الرئيس العراقي يدين الاعتداءات على أربيل والسليمانية

بغداد-سانا

أدان الرئيس العراقي نزار آميدي اليوم السبت الاعتداءات التي استهدفت مدينتي أربيل والسليمانية، مؤكداً رفض بلاده أن تكون ساحة للصراعات أو ميداناً لتصفية الحسابات الإقليمية.

ونقلت وكالة واع العراقية عن آميدي قوله في منشور على منصة “إكس”: إن استهداف الأراضي العراقية تحت أي ذريعة يمثل انتهاكاً مرفوضاً لسيادة العراق، ويهدد أمن المواطنين واستقرار البلاد.

وأضاف: إن العراق يتمسك بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، بما يحفظ سيادة الدول ويجنب شعوب المنطقة مزيداً من التصعيد وعدم الاستقرار.

وأسقطت قوات التحالف الدولي في العراق في وقت سابق اليوم 5 طائرات ‌‏مسيّرة مفخخة ‏في محافظة ‏أربيل بإقليم كردستان، ‏دون تسجيل أي ‌‏إصابات بشرية.‏