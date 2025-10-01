لازاريني: إسرائيل تقتل 100 فلسطيني يومياً في غزة وسط أزمة إنسانية متفاقمة

نيويورك-سانا

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فيليب لازاريني، أن إسرائيل تقتل نحو 100 فلسطيني يومياً في قطاع غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وقال لازاريني، في تدوينة عبر منصة “إكس”: “في المتوسط، يُقتل 100 شخص يومياً في غزة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية أو إطلاق النار على نقاط توزيع الطعام التابعة للمؤسسات الإنسانية، وفي الوقت نفسه يموت آخرون جوعاً أو لنقص الرعاية الطبية”.

وشدد المفوض العام على ضرورة توثيق الجرائم والانتهاكات، وسماع صوت معاناة الفلسطينيين، مجدداً دعوته إلى وقف إطلاق النار فوراً ومساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة لتحقيق العدالة.

يُذكر أن إسرائيل ترتكب منذ السابع من تشرين الأول 2023 جرائم تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري في غزة، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الأعمال العدائية.