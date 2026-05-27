ترامب: غير راضين بعد عن الاتفاق مع إيران.. ومضيق هرمز لن يخضع لسيطرة أي جهة

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عدم رضاه بعد عن الاتفاق مع إيران، مشيراً إلى أن واشنطن لا تناقش تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله للصحفيين خلال اجتماع للحكومة الأمريكية في البيت الأبيض: إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن الاتفاق لن يكون متاحاً إلا إذا قبلت واشنطن بفحواه.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن فتح مضيق هرمز، بموجب اتفاق إطاري محتمل مع طهران، سيكون بشكل فوري، لكن المضيق لن يخضع لسيطرة ‌أي ⁠جهة وقال: “سنراقب المضيق، لكن لن يسيطر عليه أحد، وهذا جزء من المفاوضات الجارية، مع إن الايرانيين يرغبون في السيطرة عليه، مؤكداً أنه لن يسيطر عليه أحد، لأنها مياه دولية.

وبشأن اقتراح نقل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى الصين أو روسيا، قال ترامب: أنا غير مرتاح لمثل هذه الأفكار.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الإثنين أنه سيتم تدمير اليورانيوم المخصب أو ما يعرف بالغبار النووي داخل إيران أو خارجها بإشراف دولي، مضيفاً: إنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين وجوب التأني، وعدم الإسراع في إبرام اتفاق.

