رابطة العالم الإسلامي تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف قطار ركاب في باكستان

الرياض-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الإثنين بشدة، التفجير الإرهابي الذي استهدف قطاراً لركاب بإقليم بلوشستان في باكستان، وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وقالت الأمانة العامة للرابطة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “إن الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، جدد التأكيد على موقف الرابطة الرَّافِض والمُدين للعنف والإرهاب بجميع أشكاله وذرائِعِه، وأعرب عن تضامُنِ الرابطة الكامل مع باكستان في مواجهة كل ما يهدد أمنَها واستقرارَها وسلامةَ شعبها.

وأعرب الأمين العام للرابطة عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وللشعب الباكستاني، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان عشرات الأشخاص قتلوا وأصيبوا أمس الأحد، جراء انفجار استهدف قطاراً مكوكياً يقل عناصر أمن في جنوب غرب باكستان، في حادث يعكس التحديات الأمنية المتصاعدة في البلاد.

