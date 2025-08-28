الأمم المتحدة: أطفال غزة محرومون من التعليم للعام الثالث على التوالي

نيويورك-سانا

حذرت الأمم المتحدة من أن الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة سيحرمون من التعليم للعام الثالث على التوالي، بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي أن العام الدراسي الجديد يقترب وأطفال غزة سيفقدون فرصة التعليم للعام الثالث على التوالي، مؤكداً “ضرورة حماية حق الأطفال في غزة في الحصول على التعليم فهو حق أساسي ولا يجوز حرمان أي طفل منه”.

وشدد دوجاريك على ضرورة إعادة فتح المدارس وضمان تمكين الأطفال الفلسطينيين من ممارسة حقهم في التعليم، محذراً من أن هذه الأزمة تهدد مستقبل جيل كامل في غزة.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسياسة الحصار والتجويع يزداد القطاع التعليمي تدهوراً، ما يثير القلق من تفشي الأمية ومن تأثير الحرب على جيل الأطفال.