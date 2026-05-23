الرياض-سانا
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) خلال موسم حج هذا العام 1447هـ، مراكز العمليات المتنقلة (MOCS)، ضمن منظومة تقنية متقدمة تدعم الجهود الميدانية، وتعزز سرعة الاستجابة وجودة اتخاذ القرار لخدمة حجاج بيت الله.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم السبت، أن المراكز تضم أنظمة مركزية مرتبطة بالبنية التحتية الرقمية لـ”سدايا”، وتقنيات لرصد وتحليل مؤشرات البيانات والشبكات وأمن المعلومات، إضافة إلى كاميرات ذكية ولوحات تحكم تفاعلية تسهم في تحليل المشهد الميداني، ودعم اتخاذ القرار بشكل لحظي.
وتُعد هذه المراكز إحدى الحلول الذكية التي سخّرتها “سدايا” لخدمة أعمال الحج، إذ توفر بيئة تشغيلية متكاملة تتيح للقيادات متابعة الأداء الميداني فورياً من خلال أنظمة مراقبة وتحليل متقدمة، تدعم إدارة العمليات بكفاءة عالية في المواقع الحيوية والمشاعر المقدسة.
وتعتمد المراكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية العاملة في الحج، بما يرفع كفاءة التنسيق الميداني، ويسهم في تقديم تجربة أكثر سلاسة وأماناً لضيوف الرحمن.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية جاهزية منظومة مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة لموسم الحج هذا العام.
وتشمل المنظومة 4 مراكز إيواء رئيسية، إضافة إلى 11 مستودعاً، تضم المواد الغذائية اللازمة لدعم أعمال الإيواء والاستجابة الميدانية، بما يرفع مستوى الجاهزية للحالات الطارئة وضمان سلامة الحجاج.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات السلطات السعودية بتقديم جميع السبل لتطوير خدمة ضيوف الرحمن، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030.
يشار إلى أن أولى رحلات الحجاج السوريين انطلقت في التاسع من الشهر الجاري من مطار دمشق الدولي باتجاه مدينة جدة، وعلى متنها 340 حاجاً، ضمن خطة تفويج الحجاج لموسم هذا العام، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية وصحية اتخذتها الجهات المعنية لضمان سفر آمن وميسر.
السعودية ترفع جاهزيتها لموسم الحج بمنظومات ذكية ومراكز إيواء متكاملة
