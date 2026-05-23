السعودية ترفع جاهزيتها لموسم الحج بمنظومات ذكية ومراكز إيواء متكاملة

الرياض-سانا‏

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) خلال موسم حج هذا العام 1447هـ، مراكز العمليات المتنقلة ‌‏(‏MOCS‏)، ضمن منظومة تقنية متقدمة تدعم الجهود الميدانية، وتعزز سرعة الاستجابة وجودة اتخاذ القرار لخدمة حجاج ‏بيت الله.‏

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم السبت، أن المراكز تضم أنظمة مركزية مرتبطة بالبنية التحتية الرقمية ‏لـ”سدايا”، وتقنيات لرصد وتحليل مؤشرات البيانات والشبكات وأمن المعلومات، إضافة إلى كاميرات ذكية ولوحات تحكم ‏تفاعلية تسهم في تحليل المشهد الميداني، ودعم اتخاذ القرار بشكل لحظي.‏

وتُعد هذه المراكز إحدى الحلول الذكية التي سخّرتها “سدايا” لخدمة أعمال الحج، إذ توفر بيئة تشغيلية متكاملة تتيح للقيادات ‏متابعة الأداء الميداني فورياً من خلال أنظمة مراقبة وتحليل متقدمة، تدعم إدارة العمليات بكفاءة عالية في المواقع الحيوية ‏والمشاعر المقدسة.‏

وتعتمد المراكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية العاملة في ‏الحج، بما يرفع كفاءة التنسيق الميداني، ويسهم في تقديم تجربة أكثر سلاسة وأماناً لضيوف الرحمن.‏

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية جاهزية منظومة مراكز الإيواء بالمشاعر ‏المقدسة لموسم الحج هذا العام.‏

وتشمل المنظومة 4 مراكز إيواء رئيسية، إضافة إلى 11 مستودعاً، تضم المواد الغذائية اللازمة لدعم أعمال الإيواء ‏والاستجابة الميدانية، بما يرفع مستوى الجاهزية للحالات الطارئة وضمان سلامة الحجاج.‏

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات السلطات السعودية بتقديم جميع السبل لتطوير خدمة ضيوف الرحمن، وتحقيقاً ‏لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030.‏

يشار إلى أن أولى رحلات الحجاج السوريين انطلقت في التاسع من الشهر الجاري من مطار دمشق الدولي باتجاه مدينة جدة، ‏وعلى متنها 340 حاجاً، ضمن خطة تفويج الحجاج لموسم هذا العام، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية وصحية اتخذتها ‏الجهات المعنية لضمان سفر آمن وميسر.