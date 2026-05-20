‏ أمريكا ترفع العقوبات عن مسؤولة أممية اتهمت إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة

واشنطن-سانا

رفعت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، العقوبات المفروضة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، وذلك بناء على أمر قضائي.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، أظهر إشعار على موقع وزارة الخزانة الإلكتروني، أنها رفعت العقوبات عن ألبانيزي، بعدما كانت قد أدرجتها في القائمة السوداء عالمياً ما جعل من المستحيل عليها استخدام بطاقات الائتمان الرئيسية أو إجراء معاملات مصرفية.

وكان قد علّق القاضي الفيدرالي الأمريكي ريتشارد ليون، الأسبوع الماضي، العقوبات الأمريكية على ألبانيزي، وجاء في حيثيات قراره أن “حماية حرية التعبير تصب دائماً في المصلحة العامة”.

واتّهمت ألبانيزي، التي تولّت منصبها في 2022، إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، وفرضت واشنطن عقوبات عليها في تموز 2025 لإدلائها بتصريحات تنتقد فيها سياسة واشنطن بشأن قطاع غزة.