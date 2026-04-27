الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد قتلى الاعتداءات الإسرائيلية إلى 2521 شخصاً

photo 2026 04 27 18 38 35 الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد قتلى الاعتداءات الإسرائيلية إلى 2521 شخصاً

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين، ارتفاع عدد القتلى، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الـ2 من آذار الماضي إلى 2521 شخصاً.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة قوله في بيان: إن عدد الجرحى خلال الفترة ذاتها وصل إلى 7804.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس، مقتل 14 شخصاً، وإصابة 37 آخرين، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان.

ويأتي هذا التصعيد في سياق الخروقات المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في السادس عشر من نيسان الجاري، ما يزيد من حدة التوتر، ويهدد بتقويض الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في المنطقة.

