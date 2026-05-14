وزير الصحة البريطاني يستقيل وسط تصاعد الضغوط على ستارمر

لندن-سانا

قدم وزير الصحة والرعاية الاجتماعية البريطاني ويس ستريتنج استقالته من الحكومة اليوم الخميس، في ظل تصاعد الضغوط السياسية على رئيس الوزراء كير ستارمر.

ونقلت وكالة رويترز عن ستريتنج قوله في رسالة نشرها على منصة “إكس”: إنه فقد الثقة في قيادة ستارمر، مضيفاً: “بات من الواضح الآن أنك لن تقود حزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة، وأن نواب الحزب ونقابات العمال يريدون أن يكون النقاش حول الخطوة التالية معركة أفكار لا معركة شخصية أو بين فصائل”.

وأضاف: “يجب أن يكون النقاش واسع النطاق ويضم أفضل المرشحين، وأنا أؤيد هذا التوجه، وآمل أن يسهم في تحقيقه”.

وتأتي هذه الحادثة في وقت يواجه فيه حزب العمال البريطاني ضغوطاً داخلية متزايدة تتعلق بمستقبل القيادة والاستعداد للانتخابات المقبلة المقررة في 2029، إذ تعد هذه الاستقالة الثالثة من نوعها خلال أسبوع واحد.

إذ سبقها إعلان مسؤولين سابقين استقالتهما من الحكومة أول أمس الثلاثاء على خلفية نتائج الانتخابات المحلية التي تضمنت خسارة الحزب لمئات المقاعد وفقدان السيطرة على عدد من المجالس، في مقابل تقدم لافت لأحزاب منافسة، بينها حزب “إصلاح المملكة المتحدة” وحزب الخضر.

يشار إلى أن ستارمر أعلن الأحد الماضي، عزمه قيادة المملكة المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة، رغم تصاعد الدعوات داخل حزب العمال المطالبة برحيله، وتلويح بعض منافسيه بخوض سباق على زعامة الحزب في المرحلة القادمة، وذلك على خلفية تكبد حزب العمال خسائر واسعة في الانتخابات المحلية، شملت فقدان مئات المقاعد والسيطرة على عدد من المجالس.