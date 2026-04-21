72560 قتيلاً و172317 مصاباً منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بدئها في السابع من تشرين الأول 2023، إلى 72560 قتيلاً و172317 مصاباً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 قتلى و21 إصابة، ما يرفع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 10من تشرين الأول الماضي إلى 784 قتيلاً، و2214 مصاباً.

ولفتت المصادر إلى أنّ عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى اللحظة.