72560 قتيلاً و172317 مصاباً منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة

cad50b40 1a9e 11f0 a455 cf1d5f751d2f.jpg 72560 قتيلاً و172317 مصاباً منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بدئها في السابع من تشرين الأول 2023، إلى 72560 قتيلاً و172317 مصاباً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 قتلى و21 إصابة، ما يرفع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 10من تشرين الأول الماضي إلى 784 قتيلاً، و2214 مصاباً.

ولفتت المصادر إلى أنّ عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى اللحظة.

روسيا تؤكد ضمان أمنها بغض النظر عن تمديد معاهدة “ستارت” للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة
إثر حادثة طعن… طائرة ركاب تهبط اضطرارياً في مدينة بوسطن الأمريكية
رئيس الشؤون الدينية التركي: غزة والقدس مسؤولية عالمية عادلة
استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في القدس
الجيش الأمريكي يعلن إنقاذ اثنين من طاقم طائرة سقطت داخل إيران
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك