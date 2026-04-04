تداعيات الحرب تطال أستراليا ونيوزيلندا.. انقطاع كهربائي وأزمة وقود واضطراب في الرحلات الجوية

سيدني-ويلينغتون-سانا

رغم البعد الجغرافي والمسافات الكبيرة التي تفصل أستراليا ونيوزيلندا عن الشرق الأوسط، إلا أنها لم تكن بمنأى عن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، إذ بدأت تعاني من أزمة وقود وانقطاعات كهربائية واضطراب في حركة السفر.

أستراليا: انقطاع التيار الكهربائي وأزمة وقود

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” عن السلطات الأسترالية، قولها اليوم السبت: إن التيار الكهربائي انقطع عن مئات محطات الوقود، ولا سيما في المناطق الريفية، بسبب تزايد الضغوط على إمدادات الطاقة بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وسجلت مئات المحطات في أنحاء البلاد نفاداً في الوقود، حيث انقطع الديزل في نحو 410 محطات، فيما نفد البنزين الخالي من الرصاص في 145 محطة أخرى، وفق بيانات رسمية.

دعوات لترشيد الاستهلاك

ودعت الحكومة الأسترالية المواطنين إلى عدم التهافت على شراء الوقود، محذّرة من أن عمليات التخزين الفردي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة الضغط على الشبكة اللوجستية والإمدادات المتاحة.

وفي هذا السياق، حث وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين على ترشيد الاستهلاك، مؤكداً أن المخزون الحالي يكفي لمدة 39 يوماً من البنزين، و29 يوماً من الديزل، و30 يوماً من وقود الطائرات، وأضاف: إن 53 ناقلة وقود تتجه حالياً إلى أستراليا، قادمة من مصاف في آسيا والولايات المتحدة والمكسيك، ومن المتوقع وصولها خلال الشهر الجاري في محاولة لتعزيز الإمدادات واحتواء النقص.

وتعتمد أستراليا على الاستيراد لتأمين نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من الوقود، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات السوق العالمية، وخصوصاً مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الحرب للأسبوع السادس.

اضطرابات في السفر

إلى ذلك أدى النقص وأزمة الوقود إلى اضطرابات في حركة السفر، حيث ألغى عدد من الأستراليين خططهم لعطلة أعياد الفصح، التي تُعد من أكثر الفترات ازدحاماً في البلاد سنوياً.

وفي المقابل، حذّر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، في خطاب له من أن التداعيات الاقتصادية للحرب قد تستمر لأشهر، داعياً المواطنين إلى استخدام وسائل النقل العام للمساهمة في تخفيف الضغط على الإمدادات.

نيوزيلندا: ارتفاع في أسعار الوقود وإقبال على السيارات الكهربائية

وإلى جانب أستراليا، طالت التداعيات نيوزيلندا أيضاً، حيث ارتفع متوسط سعر البنزين بنسبة تزيد على 30 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار الديزل إلى نحو 74 بالمئة، منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على مبيعات السيارات الكهربائية التي سجلت ارتفاعاً تجاوز ثلاثة أضعاف خلال شهر آذار المنصرم، وفقاً لبيانات حكومية رسمية، مدفوعةً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة للحرب.

إلغاء أكثر من 1100 رحلة جوية

من جانبها، أكدت شركة الخطوط الجوية النيوزيلندية (آير نيوزيلندا) إلغاء 1100 رحلة على مدار شهري آذار ونيسان، بسبب الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت أنه تم إلغاء حوالي 5 بالمئة من رحلات الشركة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على 44 ألف مسافر، لافتةً إلى أنه في ظل التذبذب غير المسبوق في أسعار وقود الطائرات بسبب الحرب، بدأت هي وغيرها من شركات الطيران حول العالم تعديل أسعارها وجداول رحلاتها للتعاطي مع الزيادة الملحوظة في التكلفة.

يذكر أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط طالت دول العالم بأسرها، في ظل اضطراب إمدادات الوقود والمخاطر في عبور مضيق هرمز، واختلال سلاسل التوريد، حيث تُعد دول الخليج ركيزة أساسية في أمن الطاقة العالمي، من خلال مساهمتها بنسبة 21.8 بالمئة من الإنتاج العالمي للنفط الخام و26.6 بالمئة من صادراته عالمياً، وبالتالي فإن الحرب الدائرة أثرت على سوق الطاقة بشكل كبير وبتداعيات سلبية.