مقتل 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة وحملات مداهمة بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قُتل أربعة فلسطينيين اليوم الإثنين وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس في قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال حملات المداهمة في الضفة الغربية، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أنّ طائرات حربية إسرائيلية قصفت شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين، وإصابة آخرين.

كما قتل فلسطينيان آخران وأصيب 15 آخرون، جراء قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال مركبة في شارع الرشيد بمنطقة المواصي غرب خان يونس.

وفي الضفة الغربية، أُصيب ستة فلسطينيين بجروح ورضوض، إثر هجوم نفذه 30 مستوطناً على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا، بعد إغلاق البوابة الرئيسية للقرية جنوب الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال في نابلس 5 فلسطينيين بعد مداهمة المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين من قرية عين البيضا في الأغوار الشمالية وفلسطينياً آخر في قلقيلية.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة إماتين، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هويات ركابها، ما أدى إلى إعاقة حركة التنقل من وإلى البلدة.

وفي القدس المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال فلسطينيين اثنين من بلدة بدو، وبيت سوريك بعد اقتحام منزليهما، وتفتيشهما، والعبث بمحتوياتهما شمال غرب المحافظة.

كما اعتقلت القوات طفلاً فلسطينياً في الـ 15 من العمر بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه في مدينة الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها.

وكان طفل فلسطيني قُتل وأصيب اثنان آخران أمس الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها مخيم قلنديا شمال ‏القدس المحتلة‎.‎