الصين تطلق مجموعة جديدة من أقمار الإنترنت إلى الفضاء

photo 2026 08 16 12 00 43 الصين تطلق مجموعة جديدة من أقمار الإنترنت إلى الفضاء

بكين-سانا

أطلقت الصين اليوم الأحد مجموعة جديدة من أقمار الإنترنت إلى مداراتها، من موقع الإطلاق الفضائي التجاري في مقاطعة هاينان جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن الأقمار، وهي المجموعة الـ24 من أقمار الإنترنت ذات المدار المنخفض، أطلقت على متن صاروخ “لونغ مارش-12” ودخلت مداراتها المحددة مسبقاً بنجاح.

ويأتي الإطلاق بعد أيام من فشل مهمة إطلاق صاروخ “لونغ مارش-7A” من موقع ونتشانغ الفضائي في هاينان، إثر حدوث خلل أثناء الرحلة، ما أدى إلى فشل المهمة وفقدان القمر الاصطناعي الذي كان يحمله الصاروخ.

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