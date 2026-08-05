الأمم المتحدة تحذر من تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدارس في قطاع غزة

واشنطن-سانا



حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المدارس وأماكن التعلم في قطاع غزة، مؤكداً ضرورة حمايتها بموجب القانون الدولي الإنساني.



وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريحات نشرها موقع الأمم المتحدة اليوم الأربعاء على منصة إكس: إن مكتب أوتشا وثق إصابة طالب برصاصة داخل فصل دراسي أُقيم في خيمة بمدينة غزة، في حين هدمت قوات الاحتلال آخر مدرسة ضمن مجمع يضم أربع مدارس، ما ينذر بتدهور التعليم في القطاع.



وأضاف حق أن شركاء الأمم المتحدة أفادوا بأن قوات الاحتلال دمرت خياماً تضم نحو 12 عائلة احتمت في المدرسة، ووضعت كتلاً إسمنتية قريبة منها، في خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة مؤشراً على توسيع المناطق الخاضعة لقيود الوصول، مشدداً على ضرورة أن تبقى المدارس وأماكن التعلم بيئات آمنة ومحمية، وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.



وحذر مجلس الوزراء الفلسطيني أمس الثلاثاء من خطورة تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مع تواصل عمليات القصف والقتل التي أدت إلى ارتقاء عشرات الضحايا بينهم نساء وأطفال واستهداف مرافق صحية وإنسانية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والتفاهمات المعلنة بشأن وقف إطلاق النار.