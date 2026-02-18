مقتل فلسطيني بنيران الاحتلال جنوب قطاع غزة

مقتل مقتل فلسطيني بنيران الاحتلال جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قُتل فلسطيني اليوم الأربعاء، بنيران الاحتلال الإسرائيلي، جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه شاب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى مقتله.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في ال 10 من تشرين الأول الماضي، قتل 604 فلسطينيين، وأصيب 1618.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023، عن مقتل وإصابة أكثر من 243700 فلسطيني، فضلاً عن الدمار الهائل في القطاع، وتحويله إلى منطقة غير صالحة للحياة، وسط كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار ومنع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية.

