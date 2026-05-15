رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

مكة المكرمة-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي اقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى وباحاته بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى في بيان، اليوم الجمعة، من مخاطر استمرار انتهاكات الاحتلال للوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس المحتلة.

وشدد العيسى على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف جميع الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم أمس الخميس باحات المسجد الأقصى، ورفع علم الاحتلال في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال بالتزامن مع سلسلة اقتحامات واسعة لباحاته من قبل المستوطنين.