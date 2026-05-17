السعودية تدين استهداف محطة “براكة” للطاقة النووية في الإمارات



الرياض-سانا



أدانت السعودية اليوم الأحد بأشد العبارات الاعتداء بطائرات مسيرة الذي استهدف الإمارات العربية المتحدة، وطال أحدها محطة “براكة” للطاقة النووية في إمارة أبو ظبي.



وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رفض المملكة القاطع لهذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مشددة على تضامنها الكامل مع الامارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.



وكانت الإمارات أعلنت في وقت سابق اليوم، اندلاع حريق في مولّد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية، في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي، إثر استهدافه بطائرة مسيّرة.

