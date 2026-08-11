استمرار الجهود للسيطرة على حريق خزان وقود استهدفته مسيّرة في غرب ليبيا

طرابلس-الزاوية-سانا

تواصل فرق الإطفاء في مدينة الزاوية غرب ليبيا، اليوم الثلاثاء، جهودها للسيطرة على حريق اندلع في خزان للوقود إثر استهدافه بطائرة مسيّرة، بينما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة الطوارئ القصوى، مطالبة بفتح تحقيق شامل في ملابسات الاستهداف.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير منطقة الزاوية في شركة البريقة لتسويق النفط حمدي البشتي قوله: إن الانفجار نجم عن اصطدام طائرة مسيّرة بالخزان، موضحاً أن مسيّرة أخرى سقطت بالقرب من خزان آخر من دون وقوع أضرار أو إصابات.

وأوضح البشتي أن فرق الإطفاء تواصل رش المياه على الخزانات المجاورة، لتبريدها ومنع امتداد النيران، فيما لا يزال الحريق مشتعلاً بسبب الكمية الكبيرة من البنزين.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الخزان المستهدف كان مخصصاً لتخزين البنزين ويحتوي على نحو 4.5 ملايين لتر من الوقود، مشيرة إلى أنه تعرض لاستهداف مباشر أدى إلى اندلاع حريق شديد وانهياره بالكامل.

وفي وقت سابق، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعاً عسكرياً وأمنياً موسعاً في طرابلس، دعا خلاله إلى التعامل بحزم مع أي أعمال تستهدف المنشآت الحيوية.

وتقع مصفاة الزاوية على بعد نحو 45 كيلومتراً غرب طرابلس، وتبلغ طاقتها التكريرية نحو 120 ألف برميل يومياً.