ناقلة غاز واحدة تعبر مضيق هرمز عقب الاتفاق الأمريكي – الإيراني وسط ‏حذر شركات الشحن

لندن-سانا‏

أظهرت بيانات تتبع السفن، اليوم الإثنين، أنّ ناقلة غاز طبيعي تابعة ‏لشركة بترونت الهندية عبرت مضيق هرمز اليوم، لتكون السفينة الوحيدة ‏التي تعبر منذ توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإعادة فتح الممر ‏المائي الحيوي أمس.‏

ونقلت وكالة رويترز عن شركتي كبلر ومجموعة بورصات لندن اللتين ‏أصدرتا البيانات قولهما في بيان: إنه جرى تحميل الناقلة (ديشا) بشحنتها ‏من ميناء رأس لفان القطري يومي الأول والثاني من آذار الماضي، وظلت ‏راسية غربي مضيق هرمز منذ ذلك الحين.‏

وبينما لم تشر بيانات تتبع السفن إلى وجهة الناقلة، فإن مصدراً مطلعاً ذكر ‏أنه سيتم تسليمها لمحطة داهيج في الهند.‏

وأظهرت بيانات كبلر أن نحو 155 ناقلة نفط وكيماويات كانت موجودة في ‏منطقة الخليج العربي حتى الـ 15 من حزيران، انخفاضاً من 201 ناقلة في نهاية ‏أيار.‏

وقال أنوب سينغ رئيس أبحاث الشحن العالمية في أويل بروكريدج: “نتوقع أن ‏تتزايد حرية الملاحة خلال الأسابيع المقبلة قبل أن يستعيد قطاع الشحن ثقته ‏بالكامل، وحتى ذلك الحين، من المرجح أن تبقى تكاليف الشحن الفعلية ‏مرتفعة، وأن تظل أنشطة التجارة بطيئة”.‏

ويعكس ضعف حركة الملاحة حالة الحذر لدى شركات الشحن التي رحبت ‏بالاتفاق، لكنها لا تزال تنتظر مزيداً من التفاصيل، بما في ذلك إزالة الألغام ‏من المضيق، قبل السماح لسفنها بالعبور.‏

وقال المتحدث باسم جمعية مالكي السفن في اليابان: “إن المجموعة، رغم ‏ترحيبها بالاتفاق تفضل “الانتظار لسبب بسيط للحصول على معلومات أكثر ‏وضوحاً” عند التوقيع على الاتفاق الأصلي في الـ 19 من حزيران.‏

وأضاف المتحدث: “إن تقارير إعلامية تحدثت عن زرع ألغام في المنطقة، ‏و في ظل هذه الظروف، لا يمكننا ببساطة أن نقول: حسناً، فلننطلق، اعتماداً ‏على أخبار الاتفاق فقط”.‏

وتراجعت أسعار النفط العالمية بنحو أربعة بالمئة اليوم الإثنين، في ظل ‏توقعات بأن توقع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم يوم الجمعة في ‏سويسرا، تحدد الخطوات اللازمة لاستئناف حركة الشحن عبر المضيق.‏