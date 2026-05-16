الإمارات تؤكد نهجها الثابت في حماية سيادتها ودعم استقرار المنطقة

أبو ظبي-سانا



أكدت الإمارات العربية المتحدة استمرار نهجها الثابت القائم على دعم أمن المنطقة واستقرارها بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، انطلاقاً من التزامها الراسخ بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وتجنيب شعوب المنطقة تداعيات الصراعات.



وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم السبت: إن الإمارات تدين بأشد العبارات الاعتداءات والتهديدات الإيرانية التي استهدفتها ودول المنطقة، والتي شملت إطلاق ما يقارب 3000 صاروخ باليستي وصاروخ كروز وطائرة مسيرة باتجاه الإمارات، ما أسفر عن سقوط قتلى ووقوع إصابات بين المدنيين، بالإضافة إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية، في انتهاك واضح لسيادة الدول وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها.



وشددت الخارجية على أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الإمارات جاءت في إطار التدابير الدفاعية الهادفة إلى حماية سيادتها ومدنييها وبنيتها التحتية الحيوية، بما ينسجم مع الحق في حماية أمنها الوطني وصون استقرارها.



وأكدت الوزارة أن الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو عمل عدائي، وأن محاولات الضغط أو الترويج للمزاعم المغرضة لن تؤثر على مواقفها الثابتة، ولن تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية العليا وصون سيادتها واستقلال قرارها.



وجاء البيان بعد أن نشرت ​صحيفة وول ​ستريت جورنال يوم الإثنين الماضي تقريراً ‌قالت ⁠فيه: إن الإمارات شنت عمليات عسكرية على إيران في أوائل نيسان الماضي.

