سلطنة عمان تدعو إلى التهدئة في البحر الأحمر واستئناف المسار السياسي في اليمن

مسقط-سانا

أكدت سلطنة عمان ضرورة تجنب التصعيد والتهديدات التي من شأنها تأزيم الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وتعريض حرية الملاحة للخطر.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم الخميس: إن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضع في البحر الأحمر، وتعمل بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت السلطنة على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التوترات وتعزيز الحلول السياسية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وكانت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم تعرض سفينة تجارية تحمل اسم “انسيليا” لاستهداف مباشر أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، مؤكدةً سلامة جميع أفراد طاقمها وعدم تسجيل أي إصابات.

فيما أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن استهداف ناقلتي النفط السعوديتين “إنسيليا” و”ليلى” بالصواريخ والطائرات المسيرة، في إطار ما وصفته بفرض حصار بحري على السعودية، كانت أعلنته أول أمس الثلاثاء في إطار تهديداتها للملاحة البحرية الأمر الذي لاقى إدانات دولية واسعة.