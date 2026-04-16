الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في مدرسة بتركيا

أبو ظبي سانا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدرسة بولاية كهرمان مرعش بتركيا، وأسفرت عن مقتل وإصابة عددٍ من الطلبة.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام”، أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وتوجهت الوزارة في بيانها، بخالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللحكومة التركية وشعبها، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأسفرت حادثة إطلاق النار التي وقعت داخل مدرسة “أيصر شاليك” المتوسطة في ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، أمس الأربعاء، عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين، بينهم إصابات بالغة.