أردوغان: جماعات متطرفة في إسرائيل تسعى لإفشال جهود السلام وإبقاء المنطقة في دائرة الصراع

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، وتعمل على تقويض أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار.

وقال أردوغان في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي اليوم الأربعاء، نقلتها وكالة “الأناضول”: إن هناك جماعات داخل إسرائيل تتسابق في التطرف والتهور، ولا ترغب بأي شكل في توقف الصراعات أو نجاح الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة.

وأضاف: إن هذه الجماعات ترى أن أمنها يتحقق عبر زعزعة الاستقرار لدى دول الجوار، مشيراً إلى أنها تعمل منذ أيام على تخريب الجهود والاتفاقات التي تم التوصل إليها لمعالجة الأزمات الإقليمية.

وشدد أردوغان على أن السلام والاستقرار في المنطقة سيفرضان نفسيهما رغم الاستفزازات والمحاولات الرامية إلى إفشال مسارات التهدئة، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعم كل الجهود الهادفة إلى إيجاد حلول دائمة للأزمات القائمة.

وفيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، أوضح أردوغان أن تركيا اتبعت سياسة قائمة على الحكمة والمنطق، ما ساعدها على تجنيب البلاد تداعيات الصراع، والحفاظ على أمنها واستقرارها رغم التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وأشار إلى أن ما جرى مؤخراً أظهر أهمية الدور التركي في إدارة التطورات الإقليمية، مؤكداً أن أنقرة تتابع التحولات الجارية في النظام الدولي، وتعمل على صياغة سياسات تتناسب مع حجم التحديات الراهنة.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا ستواصل بذل كل ما بوسعها للاستفادة من أي فرصة متاحة لتحقيق السلام، وستدعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا في الـ18 من حزيران الجاري مذكرة تفاهم لمعالجة القضايا العالقة بينهما، قبل أن تبدأ جولة مفاوضات في سويسرا، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاتهامات لإسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن مؤخراً، الأمر الذي يهدد الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة ودفع مسار المفاوضات قدماً.