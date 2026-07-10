المكسيك ترفع دعاوى جزائية في أمريكا إثر مقتل 17 من رعاياها

مكسيكو-سانا



أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم تقديم دعاوى جزائية في الولايات المتحدة الأمريكية، إثر مصرع مهاجرين مكسيكيين خلال احتجازهم أو مقتلهم في عمليات نفذتها شرطة الهجرة.



ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن شينباوم قولها: إن مكسيكو ستلجأ من الآن فصاعداً إلى “رفع دعاوى في الولايات المتحدة لدى المدّعين العامين في الولايات والنيابة العامة الاتحادية ضد كل من تثبت مسؤوليته” عمّا تعتبره السلطات المكسيكية جرائم قتل، وفي الحالات الأخرى انتهاكات لحقوق الإنسان.



وتعتزم المكسيك أيضاً الشروع في رفع “دعاوى مدنية”، وستطلب من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “حماية” مواطنيها في هذه المراكز.

وتوفي 17 مكسيكياً في مراكز الاحتجاز أو أثناء عمليات الشرطة، منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025.

وأرسلت المكسيك مذكرات احتجاج دبلوماسية في شأن مقتل كلّ واحد من مواطنيها الـ 17.

يشار إلى أن سياسات مكافحة الهجرة غير ‏النظامية التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواجه انتقادات من منظمات حقوقية ‏ومعارضين داخل الولايات المتحدة بسبب عمليات توقيف وترحيل ‏المهاجرين، إضافة إلى حوادث استخدام القوة التي أثارت جدلاً واسعاً.‏