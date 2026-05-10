الإمارات تدين استهداف سفينة تجارية في مياه قطر الإقليمية

أبو ظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداء بطائرة مسيّرة استهدف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية القطرية، وأدى إلى اندلاع حريق محدود على متنها دون وقوع إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم الأحد، أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً لسيادة دولة قطر وتهديداً لأمنها واستقرارها، معربة عن تضامن الإمارات الكامل مع الدوحة، ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وشددت الوزارة على أن استهداف السفن التجارية وتهديد حرية الملاحة يشكلان انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن المتعلقة بأمن الممرات البحرية الدولية، مؤكدة أن أمن الملاحة في مضيق هرمز والممرات البحرية الحيوية يعد ركناً أساسياً لاستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي.

كما حذرت من خطورة استهداف الملاحة التجارية أو استخدام الممرات البحرية كوسيلة للضغط، لما لذلك من تداعيات على الاستقرار الإقليمي وسلاسل الإمداد العالمية.

وكانت قطر قد أدانت في وقت سابق اليوم استهداف سفينة بضائع تجارية بطائرة مسيّرة أثناء إبحارها داخل مياهها الإقليمية شمال شرقي الدوحة، ما تسبب باندلاع حريق محدود دون تسجيل إصابات.