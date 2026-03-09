الدفاع البحرينية: تدمير 95 صاروخاً و164 مسيرة إيرانية استهدفت البلاد

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 95 صاروخاً و164 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الإيرانية باتجاه أراضي مملكة البحرين منذ بدء اعتداءاتها على دول المنطقة، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي تواصل التصدي بفاعلية لهذه الاعتداءات.

وأوضحت القيادة في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف المناطق المدنية، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن هذه الهجمات العشوائية تشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين.

وأشار البيان إلى أن القوات الجوية أظهرت جاهزية قتالية متقدمة ويقظة عالية في اعتراض وتدمير الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة، داعياً الجميع إلى التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على السلامة العامة.

وكانت حصيلة رسمية صدرت أمس السبت قد سجلت تدمير 92 صاروخاً و151 طائرة مسيرة، قبل أن ترتفع الحصيلة اليوم مع استمرار الهجمات الإيرانية التي طالت دول عدة في المنطقة، مخلفة ضحايا وإصابات وأضراراً مادية جسيمة.