زيلينسكي يعلن وقفاً لإطلاق النار من الجانب الأوكراني بالتزامن مع مبادرة روسية مماثلة

كييف-سانا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الإثنين سريان وقف لإطلاق النار من الجانب الأوكراني، يبدأ من ليل الخامس وحتى السادس من أيار الجاري.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس: “حتى اليوم، لم يُوَجّه أي طلب رسمي إلى أوكرانيا بشأن آليات وقف إطلاق النار التي تُناقَش على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية غير أننا نُعلن بدء سريان وقف لإطلاق النار من ليل الـ 5 إلى الـ 6 من أيار الجاري”.

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق اليوم الإثنين وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا، وذلك بمناسبة احتفالات موسكو بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، محذرة في الوقت ذاته من رد حاسم وصارم في حال وقوع أي انتهاكات.