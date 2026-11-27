بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون التزام لبنان باتفاق الإطار، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تنفّذه وأن بلاده تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة لمعرفة السياسة التي ستتبعها.

ونقل موقع الرئاسة اللبنانية عبر منصة “إكس” عن عون قوله خلال استقباله اليوم الجمعة، وفد منطقة إيل دو فرانس الفرنسية برئاسة فاليري بيكريس: إن الأهداف التي يعمل لبنان على تحقيقها تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين وتحرير الأسرى، وحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل.

وأضاف عون: إن لبنان يرحّب بأي مساعدة فرنسية، لافتاً إلى أن الاستقرار فيه ينعكس إيجاباً على الاستقرار في فرنسا وأوروبا.

من جانبها، أكدت بيكريس تضامن منطقة إيل دو فرانس مع لبنان، معلنة تقديم منح مدرسية لتلاميذ في عدد من المدارس في الجنوب اللبناني، إلى جانب العمل على إقامة علاقات توءمة مع قرى جنوبية.

وكان عون أكد في 29 تشرين الأول الماضي، تمسك بلاده بالحلول الدبلوماسية ‏والتفاوضية لمعالجة النزاعات، وشدّد على ضرورة وقف إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي ‏اللبنانية والالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها.‏