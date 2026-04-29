ترامب يبحث مع شركات الطاقة احتمال استمرار الحصار على إيران لأشهر

واشنطن-سانا

كشف مسؤول في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى بمسؤولين كبار في شركات للطاقة، لبحث الخطوات الممكنة لتهدئة الأسواق في حال استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية لأشهر.

ونقلت رويترز عن المسؤول قوله: إن “ترامب أجرى محادثات مع مسؤولين في شركة شيفرون وشركات طاقة أخرى ركزت على إنتاج النفط الأمريكي وعقود النفط الآجلة والشحن والغاز الطبيعي”.

ولفت المسؤول إلى أن “ترامب يجتمع بانتظام مع مسؤولي شركات الطاقة التنفيذيين، لسماع آرائهم بشأن أسواق الطاقة المحلية والعالمية”.

وحضر الاجتماع نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخزانة سكوت بيسنت ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حيث تمت مناقشة أسواق النفط العالمية.

وكانت إدارة ترامب مددت الأسبوع الماضي إعفاء من قانون متعلق بالشحن يعرف باسم ” قانون جونز” لمدة 90 يوماً، للسماح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل سلع مثل المنتجات النفطية والأسمدة بين الموانئ الأمريكية.

كما فعّلت الإدارة هذا الشهر قانون الإنتاج الدفاعي الذي يخول وزارتي الدفاع الطاقة اتخاذ إجراءات تشمل عمليات شراء، لدعم قطاع الطاقة المحلي في محاولة لخفض الأسعار للمستهلكين.

وواصلت أسعار النفط صعودها، اليوم الأربعاء، متأثرة بتقارير حول عزم الإدارة الأمريكية تمديد حصارها على الموانئ الإيرانية، ما يهدد بإطالة أمد تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.