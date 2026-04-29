مقتل شخصين أحدهما عسكري بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الأربعاء، مقتل شخصين، أحدهما عسكري، جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن قيادة الجيش أنه قتل عسكري وشقيقه جراء غارة إسرائيلية معادية على بلدة خربة سلم في بنت جبيل أثناء انتقالهما على متن دراجة نارية من مركز عمل العسكري إلى منزله في بلدة الصوانة في قضاء مرجعيون.

وفي وقت سابق اليوم، قُتل خمسة لبنانيين من عائلة واحدة جراء غارة شنّها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مبنى سكني في بلدة جبشيت بقضاء النبطية في جنوب لبنان.

وأمس، أعلن الجيش اللبناني عن إصابة اثنين من جنوده، جراء اعتداء إسرائيلي استهدف دورية عسكرية جنوب لبنان.