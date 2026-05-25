مقتل ثلاثة أشخاص جراء غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل ثلاثة أشخاص اليوم الإثنين، جراء غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة عربصاليم التابعة لقضاء النبطية في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن لبنانياً وزوجته قتلا إثر غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم واستهدفت منزلهما في عربصاليم”، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف لا تزال تعمل على سحب جثمانيهما من تحت الأنقاض.

وأضافت الوكالة: إن شاباً آخر قضى اليوم متأثراً بجروح أصيب بها جراء غارات الاحتلال يوم أمس على البلدة ذاتها، والتي كانت قد أسفرت عن مقتل شخصين أحدهما مسعف، وإصابة عشرة آخرين بينهم مسعفان.

وفي السياق ذاته، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات ياطر وحداثا في قضاء بنت جبيل، وجبال البطم في قضاء صور، بالتزامن مع قصف مدفعي طال صريفا في قضاء صور وبرج قلاويه في قضاء بنت جبيل.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أعلن في وقت سابق اليوم، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي وصلت إلى 3185 قتيلاً و9633 جريحاً.