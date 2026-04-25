انقسام سياسي في ألمانيا حول زيادة الديون لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط

برلين-سانا

أبدت الكتلة البرلمانية للاتحاد الديمقراطي المسيحي- الاتحاد الاجتماعي المسيحي “CDU/CSU” في البوندستاغ الألماني، تحفظاً واضحاً على مقترحات زيادة الديون العامة لمواجهة تداعيات الأزمة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية اليوم السبت، عن نائب رئيس الكتلة، ماتياس ميدلبرغ، قوله: “إنه لا ينبغي أن يتحول التوسع في الديون إلى رد فعل تلقائي كلما ظهرت مشكلات جديدة”، مضيفاً: “إن اللجوء إلى مزيد من الاقتراض من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الضغط على أسعار الفائدة”.

وفي المقابل دعا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي “SPD” ماتياس ميرش، إلى دراسة خيار الاقتراض الإضافي، مؤكداً أنه “على الدولة واجب حماية الاقتصاد من الانهيار”.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أعلن في وقت سابق اليوم، عزم بلاده نشر كاسحة ألغام في الشرق الأوسط مع تخصيص سفينة قيادة وإمداد لدعمها، في إطار الاستعداد لتقديم دعم محتمل في مضيق هرمز.