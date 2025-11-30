أمريكا.. أربعة قتلى و10 مصابين جراء إطلاق نار في كاليفورنيا

واشنطن-سانا

قتل أربعة أشخاص وأصيب عشرة آخرون بجروح جراء إطلاق نار وقع الليلة الماضية في مدينة ستوكتون بولاية كاليفورنيا الأميركية، وفق ما أعلنت الشرطة التي وصفت الحادثة بأنها “مستهدفة”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب قائد شرطة مقاطعة سان هواكين قوله في بيان: إن “نحو 14 شخصاً استُهدفوا بإطلاق نار داخل قاعة احتفالات، وتأكد مقتل أربعة منهم”، مشيراً إلى أن المعطيات الأولية ما تزال محدودة وأن التحقيق جارٍ لتوضيح ملابسات الهجوم وهوية الفاعلين.

وقبل ثلاثة أيام تعرض اثنان من أفراد الحرس الوطني الأمريكي؛ لإطلاق نار في واشنطن بالقرب من البيت الأبيض.

وتشهد الولايات المتحدة معدلات مرتفعة من حوادث إطلاق النار الجماعي، إذ تُسجَّل سنوياً آلاف الحوادث المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، وتشير بيانات منظمات أميركية معنية بالعنف المسلح إلى وقوع مئات الحوادث المشابهة سنوياً، غالباً ما تتركز في مناطق سكنية أو مناسبات عامة.