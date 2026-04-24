إيطاليا تدعو للحفاظ على وحدة “الناتو “عقب تهديدات أمريكية باتخاذ إجراءات ضد إسبانيا

نيقوسيا-سانا

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الجمعة أعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى الحفاظ على تماسك ووحدة الحلف، وذلك في أعقاب تقارير كشفت عن نية الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسبانيا، جراء رفض الأخيرة دعم الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ميلوني قولها للصحفيين خلال مشاركتها في قمة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا: “إنه يتوجب على الناتو أن يحافظ على وحدته، لأن ذلك يمثل مصدر قوته”، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن تضطلع الدول الأوروبية بدور أكبر في ضمان أمنها، عبر تعزيز ما وصفته بـ “الركيزة الأوروبية” داخل الحلف.

وكانت تسريبات من وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” كشفت في وقت سابق اليوم عن قائمة إجراءات محتملة لمعاقبة عدد من الحلفاء، على خلفية عدم استجابتهم للحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، ووصلت تلك التهديدات إلى حد التلويح بتعليق عضوية إسبانيا في الحلف، رغم أن مواثيق الأخير لا تتضمن بنوداً تتيح طرد الأعضاء أو تعليق عضويتهم.

يذكر أن إسبانيا استبعدت منتصف الشهر الماضي انخراطها في أي مهمة عسكرية في مضيق هرمز، مؤكدة أن الأولوية هي تحرك دولي جماعي لوقف الحرب ومنع أي تصعيد إضافي في المنطقة، معتبرة أن موقف الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون إنهاء الحرب بغض النظر عن ⁠الاعتبارات الاقتصادية.