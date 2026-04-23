السعودية وسويسرا تبحثان المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي وتؤكدان أهمية التعاون بينهما

جدة-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، مع رئيس الاتحاد السويسري “غي بارميلان”، المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وسبل تنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الأمير محمد بن سلمان استعرض خلال لقائه اليوم بارميلان في جدة، أوجه التعاون السعودي – السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، وخاصة في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

وكان ولي العهد السعودي، بحث في اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، في وقت سابق اليوم، تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها على المستويين الإقليمي والدولي.