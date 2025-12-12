رئيس وزراء تايلاند يحل البرلمان ويمهد لإجراء انتخابات جديدة

بانكوك-سانا

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، اليوم حلّ مجلس النواب، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة جديدة لاختيار أعضائه.

وجاء في مرسوم أصدره انوتين، بعد ثلاثة أشهر من توليه منصبه، كما نقلت وكالة فرانس برس، “يُحل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة جديدة لاختيار أعضائه”، مضيفاً: “بما أن الإدارة الحالية هي حكومة أقلية، والظروف السياسية الداخلية مليئة بالتحديات، فلا يمكنها الاستمرار في إدارة شؤون الدولة بكفاءة واستقرار”.

واعتبر أنوتين، أن الحل الأمثل هو حل مجلس النواب وإجراء انتخابات عامة جديدة.

يذكر أن أنوتين الذي ينتمي لحزب بومجايثاي المحافظ، تولى رئاسة الوزراء في أيلول الماضي بعد عزل سلفه من منصبه بقرار من المحكمة بسبب مخالفة أخلاقية.

ويأتي قرار حل البرلمان في تايلاند في ظل تجدد الاشتباكات الدامية على الحدود مع كمبوديا.