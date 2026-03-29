“اليونيفيل” تعلن مقتل جندي وإصابة آخر من قواتها في جنوب لبنان

بيروت-سانا

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الأحد، مقتل أحد أفرادها إثر انفجار قذيفة في أحد مواقعها قرب قرية عدشيت القصير بجنوب لبنان.

ونقلت رويترز عن بيان لها قولها: “لا نعرف مصدر القذيفة، لكننا بدأنا تحقيقاً لتحديد جميع ملابسات الحادث”، مشيرة إلى إصابة جندي آخر بجروح بالغة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك القوانين والإرادة الدولية، حيث شهدت الأشهر الماضية حوادث متكررة تعرضت فيها القوة الدولية المؤقتة في جنوب لبنان لإطلاق نار وقصف إسرائيلي قرب مواقعها ودورياتها، أسفر عن عدد من الإصابات.