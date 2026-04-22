ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى 72.562 قتيلاً و172.320 جريحاً

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 إلى 72.562 قتيلاً و 172.320 جريحاً.

ونقلت وكالة وفا عن مصادر طبية في قطاع غزة قولها اليوم الأربعاء: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قتيلين (أحدهما متأثرا بجروح أصيب بها سابقاً)، و4 إصابات، ما يرفع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 10من تشرين الأول الماضي إلى 786 قتيلاً و 2217 جريحاً.

وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.