وزير بريطاني يدعو إلى وقف عنف المستوطنين ‏في الضفة الغربية

لندن-سانا‏

دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ‏ستيفن دوتي إلى وقف العنف والاعتداءات التي يقوم ‏بها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية‎.‎

وقال دوتي في منشور على منصة “إكس” اليوم ‏الأحد: “إن أعمال عنف المستوطنين المروعة ‏والمفزعة، وأعمال الإرهاب التي يرتكبونها، والتي ‏نشهدها مرة أخرى في الضفة الغربية، يجب أن ‏تتوقف‎”.

يشار إلى أن بريطانيا أدانت في الـ 30 من تموز ‏الماضي، مخططات الاستيطان الإسرائيلية ‏واعتداءات المستوطنين المتواصلة على الفلسطينيين ‏في الضفة الغربية، مؤكدةً أن المستوطنات غير ‏قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض إمكانية ‏التوصل إلى حل الدولتين‎.‎

وشهدت الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة، ‏تصاعداً في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين ‏وممتلكاتهم، وسط إدانات دولية متزايدة ودعوات إلى ‏حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال ‏العنف‎.‎