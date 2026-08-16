وزير بريطاني يدعو إلى وقف عنف المستوطنين ‏في الضفة الغربية

لندن-سانا
دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي إلى وقف العنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال دوتي في منشور على منصة “إكس” اليوم الأحد: “إن أعمال عنف المستوطنين المروعة والمفزعة، وأعمال الإرهاب التي يرتكبونها، والتي نشهدها مرة أخرى في الضفة الغربية، يجب أن تتوقف”.
يشار إلى أن بريطانيا أدانت في الـ 30 من تموز الماضي، مخططات الاستيطان الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين المتواصلة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدةً أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.
وشهدت الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعداً في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط إدانات دولية متزايدة ودعوات إلى حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.