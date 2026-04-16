مكتب حقوق الإنسان يندد باستهداف سيارات الإسعاف بغارات إسرائيلية في لبنان

نيويورك-سانا

ندّد مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بالغارات الإسرائيلية التي تستهدف سيارات الإسعاف في لبنان.

ووفقاً لـ “مركز أنباء الأمم المتحدة”، أعرب المكتب عن صدمته إزاء تقارير تفيد بمقتل 4 من العاملين في المجال الصحي وإصابة آخرين، في غارات إسرائيلية متتالية استهدفت سيارات إسعاف كانت تستجيب لغارة جوية أولية في بلدة ميفدون جنوب لبنان.

وشدد المكتب على “ضرورة احترام وحماية الطواقم الطبية المكلفة حصراً بمهام طبية في جميع الأوقات”، مؤكداً أن “استهداف المدنيين عمداً يعد جريمة حرب والمساءلة أمر أساسي”.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس كشف، في وقت سابق اليوم، أن الخدمات الصحية في لبنان تعرّضت لـ 133 اعتداءً إسرائيلياً منذ بدء التصعيد في الثاني من آذار الماضي، ما تسبب بخسائر بشرية وأضرار واسعة في المرافق الطبية.